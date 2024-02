Bad Wörishofen

Matzberger-Umbau: Wird Bad Wörishofen vom Landratsamt überstimmt?

Plus Die Debatte um das Matzberger-Gebäude in Bad Wörishofen geht weiter. Einzelhändler fordern eine Neuberatung – und einen Stopp bei Flüchtlingsunterkünften.

Von Markus Heinrich

Die gewünschte Aufstockung des Matzberger-Gebäudes am Denkmalplatz von Bad Wörishofen wurde abgelehnt - doch das ist noch nicht das Ende der Diskussion. Bad Wörishofens Einzelhändler fordern, das Thema erneut zu beraten - und das Landratsamt könnte Bad Wörishofen nun einfach überstimmen.

Bad Wörishofer Einzelhändler haben im Rathaus eine Unterschriftenliste übergeben. Davon berichtete Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) am Montagabend im Stadtrat. Die Händler wollen demnach, dass das Thema Matzberger nochmals in der Ratsrunde behandelt wird. Mitte Januar hatte der Bauausschuss des Stadtrates mit 9:2 Stimmen entschieden, dass das historische Gebäude nicht um ein Stockwerk erhöht werden darf, obwohl die Stadtverwaltung eine Zustimmung empfahl. Ende November hatte das Gremium die Entscheidung noch offen gelassen, bis die strittige Parkplatzfrage geklärt ist. Zwischenzeitlich haben allerdings Bauarbeiten am Matzberger begonnen, die jüngst auch das Landratsamt auf den Plan gerufen hatten. Einschreiten müsse man derzeit aber noch nicht, hieß es zuletzt. Bürgermeister Welzel berichtete nun, man habe zwischenzeitlich die Eigentümer ins Rathaus gebeten, der Termin fand am Montag statt.

