Mehr Personal soll Bad Wörishofens Rathaus-Probleme lösen

Plus Stadtrat genehmigt die Pläne von Bürgermeister Stefan Welzel. Kritik kommt von Generation Fortschritt. Es geht auch um die Zukunft des Bürgerbüros.

Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) reagiert auf die anhaltenden Probleme im Rathaus mit einer Personalaufstockung. Der Stadtrat genehmigte Welzels Vorhaben, für das ein Nachtragshaushalt nötig ist. Personalreferentin Doris Hofer (Grüne) mahnte allerdings zu maßvollem Handeln.