Bad Wörishofen

vor 36 Min.

Mehr Platz, aber zu wenig Personal: Kreis-Seniorenheim kann nicht voll genutzt werden

Das Kreis-Seniorenwohnheim in Bad Wörishofen.

Plus Im Kreis-Seniorenwohnheim Bad Wörishofen gibt es nach der Erweiterung mehr Zimmer. Doch die können kaum genutzt werden, denn es fehlt an Personal.

Artikel anhören Shape

Der Personalmangel im Kreis-Seniorenheim Am Anger in Bad Wörishofen hält an. Das führt dazu, dass das Heim nach der erfolgten Erweiterung nicht voll ausgelastet werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .