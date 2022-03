Mehr schwere Unfälle im Bereich der Wörishofer Polizei

Plus Drei Tote und 41 Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen. Für Raser wird es im Bereich der Polizei Bad Wörishofen auch deshalb bald noch ungemütlicher.

Drei Menschen starben im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen im Bereich der Polizeiinspektion Bad Wörishofen, 41 wurden schwer verletzt. Wer dachte, die diversen Corona-Beschränkungen hätten sich vielleicht positiv in der Unfallstatistik ausgewirkt, lag falsch. Bad Wörishofens kommissarischer Polizeichef Robert Stephan kündigt verstärkte Geschwindigkeitsmessungen an – und warnt dringend davor, jetzt schnell auf Sommerreifen zu wechseln.