Mehrere Männer prügeln auf zwei Mitbewohner ein

Noch ist nicht bekannt, warum in einer Unterkunft in Bad Wörishofen eine Schlägerei unter Bewohnern ausbrach. Zwei Männer wurden verletzt.

In den frühen Morgenstunden der Nacht auf Donnerstag kam es laut Polizei in einer Unterkunft zu einer Körperverletzung mit mehreren Beteiligten. Mehrere Bewohner schlugen demnach auf zwei weitere Bewohner ein, die verletzt wurden. Die Täter flüchteten nach der Tat und versteckten sich in der Unterkunft. Die Polizei Bad Wörishofen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mz)