Mehrere Streifen suchen in Bad Wörishofen nach vermisstem Mann

In Bad Wörishofen wurde ein 77 Jahre alter Mann vermisst. Es war die zweite Suche nach einer vermissten Person binnen kurzer Zeit.

In Bad Wörishofen gab es eine weitere Vermisstensuche binnen kurzer Zeit. Am Sonntagvormittag wurde der Polizeiinspektion Bad Wörishofen ein 77-Jähriger als vermisst gemeldet. Zur Suche forderte die Polizei mehrere Streifen aus den umliegenden Dienstgebieten an.

Am Nachmittag fiel der Vermisste schließlich einem Fußgänger in der Nähe von Hartenthal auf, einem Stadtteil von Bad Wörishofen. Der Mann war unverletzt und ist mittlerweile wieder bei seiner Familie. (mz)

Lesen Sie dazu auch