Mehrere Unfälle bei Bad Wörishofen auf schneeglatten Straßen

Starker Wind und Schneefälle sorgen für erschwerte Bedingungen auf den Straßen. Dadurch kamen einige Fahrzeuge in und um Bad Wörishofen vom Weg ab.

Auf schneeglatten Straßen haben sich in und um Bad Wörishofen gleich mehrere Unfälle ereignet. Am Dienstagabend krachte es auf einer Kreuzung bei Stockheim. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Schneefall und starker Wind, auf der Fahrbahn hatten sich laut Polizei Eis und Schneeverwehungen gebildet. Eine 37-jährige Frau näherte sich von Irsingen her dem Stoppschild vor der Kreuzung und brachte ihren Wagen noch zum Stehen. Ein 52-jähriger Autofahrer konnte auf der glatten Straße dagegen nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Auto prallte in den Wagen der 37-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei mit etwa 2500 Euro. Der 57-Jährige werde angezeigt.

In Frankenhofen bei Bad Wörishofen verlor am Dienstagmittag ein 25-Jähriger Mann die Kontrolle über sein Auto. Kurz nach dem Ortsausgang von Frankenhofen, in Richtung Stockheim, fuhr das Auto in einen Straßengraben. Die Polizei nennt eine nicht angepasste Geschwindigkeit als Ursache. Das Auto riss einen Begrenzungspfosten aus der Verankerung. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Das Auto blieb laut Polizei unbeschädigt.

Glätteunfall zwischen Dorschhausen und Mindelau

Auf der Kreisstraße zwischen Dorschhausen und Mindelau ereignete sich ebenfalls ein Unfall auf schneeglatter Fahrbahn, am Dienstagnachmittag. Zum Unfallzeitpunkt herrschte laut Polizei auch dort Schneefall und starker Wind, weshalb es auf der Fahrbahn zu Schneeverwehungen und Eisglätte kam. In einer S-Kurve verlor ein 28-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern und prallte anschließend gegen eine Leitplanke. Der 28-Jährige sei mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit mindestens 7500 Euro.

Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Dorschhausen und Kirchdorf ein weiterer Verkehrsunfall. Wie die Polizei ebenfalls am Mittwoch mitteilte, berührten sich zwei Fahrzeuge. Ein 72-jähriger Mann aus Bad Wörishofer war mit seinem Kleintransporter unterwegs in Richtung Kirchdorf. Kurz nach dem Ortsausgang von Dorschhausen sei ihm ein Fahrzeug nahe der Fahrzeugmitte entgegengenommen. Die Spiegel der Fahrzeuge berührten sich, der Spiegel des Kleintransporters ging dabei zu Bruch. Die Polizei sucht nun nach dem anderen Fahrzeug und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mhe, mz)