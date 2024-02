Bad Wörishofen

Meisterschaft: Nachwuchs-Gastronomen begeistern die Jury in Bad Wörishofen

Die strahlenden Sieger der Schulmeisterschaften der gastgewerblichen Berufe dürfen im Mai an den bayerischen Meisterschaften in München teilnehmen. Auf dem Foto von links: Franziska Kollek (Ausbildung zur Restaurantfachfrau), Philipp Rebele (Ausbildung zum Hotelfachmann), Johannes Zenk (Ausbildung zum Hotelkaufmann), Darejani Martirosiani (Ausbildung zur Fachfrau für Systemgastronomie), Nicolai Schiefele (Ausbildung Koch) und Dennis Faul (Ausbildung Koch).

Plus Aus vorgegebenen Waren ein kreatives Festmahl zu zaubern ist gar nicht so einfach. Doch das war bei den Schulmeisterschaften in Bad Wörishofen nicht die einzige Herausforderung.

Einen Grapefruitlöffel und andere Waren erkennen, unzufriedene Kunden an der Rezeption besänftigen, Tisch eindecken, die Gäste mit einem Kneipp-Quiz unterhalten oder neue Kneipp-Ideen wie ein Eis-Bad für die junge Generation entwickeln: Bad Wörishofens gastronomischer Nachwuchs zeigte sich bei der Meisterschaft der Berufsschule in Topform. Manchen war für diesen Wettbewerb kein Weg zu weit.

Unter dem Motto "Gesunder Start ins Jahr mit Kneipp" traten bei den Schulmeisterschaften der gastgewerblichen Berufe in der Berufsschule Bad Wörishofen 28 in ihrem Berufsfeld besonders begabte Auszubildende an. Die angehenden Köchinnen und Köche, Fachkräfte für Systemgastronomie, Hotel- und Restaurantfachleute zeigten den aufmerksamen Prüferinnen und Prüfern in anspruchsvollen Aufgaben ihr Können. Der Wettbewerb forderte die Auszubildenden mehrere Stunden lang. Abschließend wartete das große Festessen auf die geladenen Gäste. In Zweierteams hatten die in der Ausbildung befindlichen Köchinnen und Köche bereits im Vorfeld ein Vier-Gänge Menü kreiert, das die Zutaten Hokkaidokürbis, Forelle, Sonnenblumenhack und Couvertüre enthalten musste.

