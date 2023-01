Unvergessliche Erinnerungen an Papst Benedikt

Bad Wörishofens Altbürgermeister Klaus Holetschek und Monsignore Ortwin Gebauer zu ihren Begegnungen mit Benedikt XVI.

Von unvergesslichen Eindrücken bei Treffen mit Papst Benedikt XVI. spricht der bayerische Gesundheitsminister und Altbürgermeister von Bad Wörishofen, Klaus Holetschek. Er hat den Papst aus Bayern zum Beispiel im Juni 2007 bei einer Generalaudienz gesprochen. Damals war der heutige Landtagsabgeordnete noch Bürgermeister von Bad Wörishofen und mit einer Delegation aus der Kneippstadt in Rom.

Klaus Holetschek überreicht Papst Benedikt XVI. im Juni 2007 bei einer Audienz in Rom ein Bild. Darauf ist zu sehen, wie „Wasserdoktor“ Sebastian Kneipp den einstigen Papst Leo XIII. behandelt. Foto: Stadt Bad Wörishofen

„Ich habe Papst Benedikt nicht nur als herausragenden Theologen kennengelernt, sondern auch als Menschenfreund, der tief in seiner bayerischen Heimat verwurzelt war“, sagt der Minister. So habe sich der Pontifex damals besonders darüber gefreut, dass eine Delegation aus Bayern angereist war. „Daher hat er sich wohl auch etwas mehr Zeit für uns genommen, als es bei solchen Audienzen üblich ist“, erinnert sich Holetschek.

Monsignore Ortwin Gebauer und Gesundheitsminister Klaus Holetschek trafen den Papst

Auch Monsignore Ortwin Gebauer, der 14 Jahre lang Pfarrer in Bad Wörishofen und 14 Jahre Dekan in Lindau war, hat Papst Benedikt XVI. bei dessen Deutschlandbesuch in Altötting getroffen. Von dieser Begegnung stammt das Foto. „Er war einer der größten Theologen der katholischen Kirche“, betont Gebauer. Nie habe er sich als Person in den Vordergrund gedrängt. Im persönlichen Gespräch hat Gebauer den Papst als liebenswürdigen Menschen schätzen gelernt, der gut zuhören konnte.

2018 hatte Ortwin Gebauer in Philosophie promoviert. Seine Arbeit hat er damals mit Widmung dem emeritierten Papst geschickt. Dieser habe sich herzlich dafür bedankt. (vog/jsto)