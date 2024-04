Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Mental Health in Bad Wörishofen: Wenn Zeit wichtiger als Geld ist

Die Talkrunde in Bad Wörishofen.

Plus Unternehmen müssen sich anders aufstellen, um künftig attraktiv für die Generation Z zu sein. Was dabei wichtig ist, erfuhren die Gäste in Bad Wörishofen.

Von Marcus Barnstorf

Nach fünfjähriger pandemiebedingter Pause fand in der Kuroase in Bad Wörishofen erstmals wieder das Diskussionsforum „Kolping & Wirtschaft“ statt. Die Kolping-Akademie der Diözese Augsburg begrüßte rund 90 Teilnehmende aus Unternehmen, Politik, Kommunen, Kirche und dem öffentlichen Leben. Es ging um nichts weniger als die künftigen Erfolgsfaktoren für Unternehmen mit Blick auf die sogenannte Generation Z. Schnell wurde klar: umdenken ist nötig.

Der Abend stand unter dem Thema „Mental Health + Generation Z = Erfolgsfaktoren für ein zukünftiges Unternehmen“. In seinem Impulsvortrag ging der Psychologe Philipp Hubert auf die Notwendigkeit ein, sich den zwölf Millionen potenziellen Arbeitskräften, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurde, auf Augenhöhe zu begegnen. Der demografische Wandel wirke sich auf den Arbeitsmarkt aus. Heute bereits gebe es mehr offene Stellen als Bewerber. „Aufgrund der Tatsache, dass die ältere Generation immer älter wird, verändert sich auch die Zusammensetzung der Gesellschaft“, so der 31-Jährige. Betriebe seien zum Umdenken gezwungen. Teils werden sie schrumpfen, weil Firmen keine Mitarbeiter mehr finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen