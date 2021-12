Bad Wörishofen

Mercedes setzt auf Wachstum: Die nächste Fusion steht fest

Das neue Autohaus Allgäu an der B12 in Kaufbeuren gilt als Vorzeigeobjekt von Mercedes Benz. Dort wurde am Donnerstag die Fusion mit der Medele-Schäfer-Gruppe bekanntgegeben.

Plus Die Medele-Schäfer-Gruppe und das Autohaus Allgäu schließen sich zum größten Anbieter in Schwaben und Oberbayern zusammen. Was die Fusion für Bad Wörishofen und die weiteren Standorte bedeutet.

Von Alexander Vucko

Mit der Übernahme des Mercedes-Autohauses Waibl in Bad Wörishofen legte Peter Schäfer 2015 den Grundstein für ein enormes Wachstum. Mit der Fusion des Autohauses Allgäu (Kempten) und der Medele-Schäfer-Gruppe mit Sitz in Weilheim erreichte es am Donnerstag ihren vorläufigen Höhepunkt. Es entsteht die größte Mercedes-Benz-Niederlassung zwischen Augsburg, München und dem Voralpenland.

