Michl Müllers Härtetest für die Lachmuskeln

Drei Stunden lang zeigt sich der Kabarettist in Bad Wörishofen in Bestform.

Wem zuletzt bei den vielen schlechten Nachrichten um Pandemie oder den Krieg in der Ukraine das Lachen verständlicher Weise etwas abhanden gekommen ist, dem konnte beim Gastspiel von Kabarettist Michl Müller in Bad Wörishofen etwas geholfen werden. Für Freunde des etwas flacheren Humors bot dieser über fast drei Stunden heftige Angriffe auf die Lachmuskulatur.

Es war ein breites Spektrum aus Späßen, Wortwitz und Spitzen gegen alles und jeden. Dabei versteht es Müller ausgezeichnet, alltägliche Dinge so lächerlich auf der Bühne zu zelebrieren, dass man seiner Art des Fröhlichseins eigentlich nicht entkommen kann. Ob es der Thermomix, der Friseurbesuch, das Waldbaden einschließlich Ameisenhaufen oder die durchgehende Geschichte seines Hausbaus war, über alles brachte der selbst ernannte „fränkische Dreggsagg“ den Saal zum Toben. Was ihm dabei besonders hilft, sind seine Mimik, sowie der Gestenreichtum, mit denen er seine Beiträge stets untermalt.

Manche Gesangsbeiträge waren dagegen nicht so geglückt

Dabei schwirrt er stets wie ein Irrwisch über die Bühne und präsentiert auch hier ein erstaunliches Durchhaltevermögen. Nicht alle Künstler nehmen sich drei Stunden Zeit für ihr Publikum, um danach auch noch bis kurz vor Mitternacht für Autogramme zur Verfügung zu stehen. Vielleicht ist es ja gerade diese Publikumsnähe, die Michl Müller meistens so gut ankommen lässt. Nicht ganz so glücklich kann man allerdings seine Gesangsbeiträge sehen. Hier sind die Texte doch eher bescheidener Natur, wenn auch die eine Menge Witz enthalten. Insgesamt ein fröhlicher Abend, den das Publikum, bestehend meist aus echten Anhängern, mit langem Applaus und Bravorufen quittierte, was ihn selbst zu mehreren Zugaben animierte.