Microstep Bad Wörishofen legt kräftig zu

Die Microstep Europa GmbH aus Bad Wörishofen bietet Schneideverfahren mit Laser oder Plasma an. Damit erzielte das Unternehmen ein Rekordergebnis.

Die Microstep Europa GmbH mit Sitz in Bad Wörishofen wächst kräftig. Nach eigenen Angaben verbuchte das Unternehmen für das Jahr 2022 ein Umsatzplus von mehr als 40 Prozent, ein neues Rekordergebnis. Wie hoch genau der Umsatz ausfiel, wollte Microstep aber nicht mitteilen. Das Ergebnis zeige aber, dass "sich unsere harte Arbeit im Team auszahlt und dass die Weichen auch für die weitere Entwicklung richtig gestellt sind", so Geschäftsführer Johannes Ried. Microstep ist ein Experte für Schneideverfahren mit Laser- und Wasserstrahl- wie auch Plasma- und Autogentechnologie. Das Unternehmen investiert auch in die Infrastruktur. Das neue Technologie- und Logistikzentrum direkt neben dem Firmensitz in Bad Wörishofen steht kurz vor der Fertigstellung. (mhe)

