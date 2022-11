Lions-Adventskalender lockt mit vielen Preisen

Der Lions Club Bad Wörishofen/Mindelheim hat einen Adventskalender aufgelegt. 4000 Kalender beherbergen 169 Preise im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro.

Das Titelbild wurde von der Klasse 3-4a (Schuljahr 2021/22) der Grundschule Türkheim in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Bine Brändle gemalt. Der Erlös des Kalenders kommt sozialen Zwecken zu.

Hier gibt es den neuen Lions-Adventskalender

Den Kalender gibt es unter anderem bei der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen und Mindelheim, zudem in Bad Wörishofen im Hotel Sonnenhof, im Modehaus Ländle, bei Optik Kranz, der Genobank, bei Goldbauer, im Sebastianeum und der Sparkasse, in Mindelheim bei Sparkasse und Genobank, bei Radmüller und Uhren Pienle. In Dirlewang sind Edeka und Genobank dabei, in Pfaffenhausen Blumen Rampp, das Ringeisen Werk, Friseur Haas, DIN A4 Geschenke und die Raiffeisenbank, in Türkheim Elektro Neumeier, die Raiffeisenbank und das Siebenschwabenhaus sowie die Genobank in Ettringen. Die Gewinnzahlen erscheinen täglich in unserer Zeitung.

Lesen Sie dazu auch