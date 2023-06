Bad Wörishofen/Mindelheim

17:15 Uhr

Polizei ermittelt nach Unfall auf der A96 wegen fahrlässiger Tötung

Plus Nach einem Unfall mit zwei Toten auf der A96 ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Fahrer eines Sattelschleppers. Warum kam er von der Fahrbahn ab?

Von Markus Heinrich

Ein Sattelschlepper rast ungebremst in eine Pannenstelle auf der A96, zwei Menschen sterben, einer davon wollte nur helfen. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelt zwischenzeitlich wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Warum kam der Lkw von der Fahrbahn ab? Das ist die Frage, um die es nun geht.

Der schwere Unfall auf der A96 zwischen Bad Wörishofen und Mindelheim am vergangenen Donnerstag hat große Betroffenheit ausgelöst. Der Sattelschlepper prallte ungebremst in ein Auto auf dem Seitenstreifen und in einen Kleinlaster. Das Auto hatte zuvor eine Panne erlitten, der 19 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters war ein Verwandter der Autoinsassen, der das Pannenfahrzeug gerade auf einen Anhänger laden wollte. Der 54-jährige Fahrer des Autos wurde bei dem Aufprall des Sattelschleppers tödlich verletzt, seine 43-jährige Beifahrerin überlebte schwer verletzt. Der 19-jährige Unfallhelfer erlitt ebenfalls tödliche Verletzungen.

