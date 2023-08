„Misstrauensvotum“ gegen Welzel bleibt hinter verschlossenen Türen

Plus Warum die Stadträte lieber unter sich darüber entscheiden, ob und wie die Kompetenzen des Bad Wörishofer Bürgermeisters eingeschränkt werden sollen.

Der Stadtrat von Bad Wörishofen hat geschlossen eine Sondersitzung beantragt, um die Vorwürfe gegen Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) zu klären und über mögliche Konsequenzen zu entscheiden. In dem Antrag, der auch unserer Redaktion vorliegt, werden Beschlüsse formuliert, die Welzels Kompetenzen erheblich einschränken sollen. Jetzt ist durchgesickert, wann diese mit Spannung erwartete Sitzung stattfinden wird.

Hintergrund ist ein seit Monaten immer weiter ausufernder Streit über massenhafte Abwanderungen von Rathauspersonal und ein öffentlich eskalierter Streit zwischen Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) und seinem Parteikollegen Tim Hentrich, in dem es um Mobbingvorwürfe geht. Als zwischenzeitlichen Höhepunkt hatte Welzel seinem Parteifreund, Kämmerer, Wirtschaftsförderer und zeitweise auch noch Geschäftsleiter den Zutritt ins Rathaus verboten.