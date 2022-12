Mit brachialer Gewalt: Einbruch in Bad Wörishofer Spielothek

Unbekannte rauben eine Spielothek in Bad Wörishofen aus. Dabei gehen sie brachial vor und entkommen trotz Alarms.

Unbekannte haben eine Spielothek im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen ausgeraubt. Offenbar hatten sie das Gebäude zuvor nicht nur ausgekundschaftet, sondern auch gezielt Bewegungsmelder abgeklebt, um möglichst lange unentdeckt zu bleiben.

Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Einbruch in die Spielothek bereits Montagnacht gegen 3.30 Uhr. Demnach hätten sich mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Spielhalle an der Karl-Benz-Straße im Bad Wörishofer Gewerbegebiet verschafft.

Die Einbrecher hatten die Spielhalle zuvor besucht und gezielt Bewegungsmelder außer Funktion gesetzt

Die Einbrecher seien bei ihrer Tat "offensichtlich arbeitsteilig" vorgegangen, berichtet die Polizei. Sie hebelten den Angaben zufolge zunächst eine Glasscheibe im Bereich der Eingangstüre auf, um in das Gebäude einzusteigen. Anschließend hätten die unbekannten Einbrecher mit brachialer Gewalt versucht, die Spielautomaten zu knacken.

Die Alarmanlage der Spielhalle löste zwar aus, trotzdem entkamen die Täter mit Bargeld, das sie aus zwei Automaten erbeuten konnten. Der dabei verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4000 Euro. Mit welcher Geldsumme die Einbrecher entkamen, teilte die Polizei nicht mit.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Einbrechern

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen waren an der Tat drei bis vier Täter beteiligt, welche sich bereits am Vortag in der Spielothek aufhielten und die Tat vorbereiteten. Die Täter hätten dazu gezielt Bewegungsmelder abgeklebt, um zu verhindert, dass beim nächtlichen Beutezug der Alarm ausgelöst wird. Die Kripo Memmingen bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0. (mhe, mz)