Mit dem Stadtgärtnermeister auf der Suche nach dem Feuerbrand

Plus Der Garten der Familie Kistler ist ein Erlebnis. Der Obst- und Gartenbauverein zeigt, auf was man nun achten muss – und Stadtgärtnermeister Andreas Honner greift zur Schere.

„Eine Pflanze ist auch nur ein Mensch“, sagt Andreas Honner und lacht. Eine Pflanze brauche wie ein Mensch Beachtung, Zuneigung und Pflege. Wie das geht, zeigte Honner im Obstgarten der Familie Kistler in Bad Wörishofen. Dort gibt es viel zu entdecken, sogar eine Akazie aus Südafrika. Dort gibt es aber auch viel zu tun, wie die Gartentour mit dem Obst- und Gartenbauverein Bad Wörishofen schnell zeigte.