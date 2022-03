Mit der Leidenschaft für schöne Mode

Plus Frauentag: Silvia Schromm aus Bad Wörishofen hat aus ihrer Begeisterung für gepflegtes Aussehen ein Unternehmen gemacht. Dazu gehört ganz viel Gespür für die Menschen.

Sie sind nach wie vor eine Ausnahme: Frauen, die ein Unternehmen leiten. Zum Weltfrauentag am 8. März haben wir Unternehmerinnen aus Bad Wörishofen gesprochen – eine von ihnen ist Silvia Schromm. Ihr Unternehmen heißt „Style Silvia Schromm“. Sie hilft Menschen, ihren persönlichen Stil zu finden.