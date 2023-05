Mit Drogen im Blut auf dem E-Scooter unterwegs

Die Polizei hat einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der ohne Kennzeichen, dafür mit Drogen im Blut unterwegs war. Sein Bekannter wurde ebenfalls angezeigt.

In der Nacht auf Samstag hat die Polizei einen 28-Jährigen kontrolliert, der in Bad Wörishofen mit einem E-Scooter unterwegs war. Zunächst stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem verhielt sich der Mann laut Polizei so, als ob er Drogen genommen hätte: Ein Schnelltest bestätigte laut Polizeibericht diese Vermutung, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Bei der Kontrolle des E-Scooter-Fahrers war auch dessen 30-jähriger Bekannter anwesend. Bei ihm fand die Polizei laut Pressebericht eine kleine Menge Drogen. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. (mz)