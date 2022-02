Mit Kneipp in Bad Wörishofen gegen Long-Covid

Plus Bad Wörishofen erzählt die Geschichte einer Patientin. Warum der Heilbäderverband eine Kursänderung in der Gesundheitspolitik fordert.

Die Gesundheitspolitik muss Lehren aus Corona ziehen. Diese Forderung stellt der Bayerische Heilbäderverband (BHV). Heilbäder und Kurorte böten bei Long-Covid oder Post-Covid-Symptomen bereits jetzt geeignete Behandlungsmöglichkeiten, teilt der Verband nach einem Treffen mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit. In Bad Wörishofen geht man diesen Weg bereits und freut sich über erste Erfolge für die Erkrankten.