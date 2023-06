Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Mit Kneipp zum besseren Schachspieler werden

Plus Bad Wörishofens Schach- und Kneippexperte Manfred Fischer hat Erstaunliches entdeckt. Das hat er einem Kurgast aus der Schweiz zu verdanken.

Von Helmut Bader

Marcus Jurij Vogt kommt aus der Schweiz und war vor Kurzem Kurgast im Hotel Tanneck in Bad Wörishofen. Dabei kam er mit der Lehre von Pfarrer Sebastian Kneipp in Berührung und lernte diese zu schätzen. Daneben aber ist er versierter Schachspieler – und brachte mit dieser Verbindung eine Spurensuche mit überraschendem Ergebnis in Gang. Mittendrin: Manfred Fischer, der gerade das 30. Freischachturnier in Bad Wörishofen vorbereitet.

Vogt hat ein paar philosophisch anmutende Gedanken zu Kneipp und dem Schachspiel entwickelt. Man könne das Schachspiel mit Sebastian Kneipp und seinen fünf Säulen in Verbindung bringen. Schach sieht der Schweizer praktisch überall – sogar im Stadtwappen Bad Wörishofens mit dem Lindenblatt und dem Bächlein. Letztere zeichneten den Wörthbach als Linien, die die Türme beherrschten, nach. Außerdem hatte es ihm der Satz von Pfarrer Kneipp "Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern nur durch Lebenswandel" angetan. Schachspieler pflegten bei der Bewertung ihrer Partien ja ebenso oft eine sehr bildreiche Sprache. Daneben lernte Marcus Jurij Vogt jedoch auch die fünfte Säule von Pfarrer Kneipp, die innere Ordnung und das seelische Gleichgewicht kennen. Dies führte seine Gedanken wieder zum Schachspiel und zur Kur. Mit dieser Ausgeglichenheit ließen sich Probleme am Brett doch leichter lösen. "Kuren fördert die Einkehr zu sich selbst, und die innere Ordnung zeichnet auch die Schachfreunde aus", so Marcus Jurij Vogt.

