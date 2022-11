Mit Musik die Orgelrenovierung in Bad Wörishofen finanzieren

Die Orgel von St. Justina muss dringend renoviert werden. Doch das kostet eine Menge Geld. Musikerinnen und Musiker legen sich ins Zeug.

Sie ist „verschnupft“ und braucht dringend eine Kur, die Orgel der Stadtpfarrkirche St. Justina in Bad Wörishofen. Seit 33 Jahren ist sie tagtäglich für die Gläubigen da und erfreut sie mit ihrem Klang in Gottesdiensten und Konzerten. Jetzt ist es an der Zeit, sie vom Staub und Schmutz der vielen Jahre zu befreien. Ihr strahlend schöner Klang soll wieder den Kirchenraum erfüllen – doch das kostet eine Menge Geld.

Die Orgel wurde 1991 von der renommierten Orgelbaufirma Klais in Bonn gebaut worden. Die erforderlichen Schreinerarbeiten für das Gehäuse und die Schnitzereien führte die Schreinerei Dillis aus Bad Wörishofen aus. Kirchenmusiker Karl Stepper erläuterte, dass die starke Verschmutzung von Teilen der Orgel hauptsächlich durch die Umluftheizung verursacht werde, die direkt unter der Empore liegt. Dieser Teilbereich der Renovierung soll voraussichtlich bis Weihnachten fertig sein. Außerdem muss die Setzeranlage erneuert werden. Damit werden einprogrammierte Registrierungen per Knopfdruck sofort abgerufen. Die jetzigen funktionieren nicht mehr richtig.

Neue Brandschutzbestimmungen sorgen dafür, dass sogar der Spieltisch der Orgel neu verkabelt werden muss

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Austausch der gesamten Elektronik und der elektrischen Bauteile. Sie sind durch Verschleiß und Abnutzung in die Jahre gekommen.

Der Spieltisch muss nach den neuesten Brandschutzbestimmungen neu verkabelt werden. Die Gesamtkosten der Renovierung betragen rund 74.000 Euro. Mit diesem Benefizkonzert ist ein erster Schritt zur Abdeckung der Kosten gemacht worden. Karl Stepper lud für das Konzert Bad Wörishofer Musikerinnen und Musiker zum Mitmusizieren ein – ein Hörgenuss! Die Instrumente jubelten, spielten ernste, sanfte und kräftige Töne oder ließen mit „Air“ von Johann Sebastian Bach träumen. Zsolt Gazsarobszky an der Posaune und Karl Stepper an der Orgel verführten dazu, die Augen zu schließen und den Alltag vergessen. So auch bei der „Pastorale“ von Alexandre Guilmant. Schon zu Beginn gelang das Michael Schweiger an seiner Trompete. Gemeinsam mit der Orgel jubelten sie mit dem „Trumpet Voluntary“ von Jeremiah Clarke.

Am Ende des Benefizkonzertes für die Orgel von St. Justina stand eine Spendensumme von 1164,40 Euro

Älter, nämlich aus dem 16. Jahrhundert, waren drei Sätze von Michael Prätorius mit Zolt Gazsarovszky und Thomas Kaufman im Duett an ihren Posaunen. Sie verzauberten mit „Alemande“, „Pavane“ und „Balliarde“.

Lesen Sie dazu auch

Im Duett spielten sie auch die „Melodie“ von Artur Rubinstein, immer von Karl Stepper an der Orgel begleitet.

Gleich vier Sätze aus der Sonate Nr. 1 von Jean-Baptiste Loeillet spielte Edit Gazsarovszky. Ebenfalls war sie es, die mit „2 Arien im Rondeau“ von Jacques-Christophe Naudot und einem „Allegro und Gavotte“ von Loeillet die Zuhörerinnen und Zuhörer träumen ließ. Gabriel Fauré komponierte „Après un rêve“, Eugène Bozza eine „Aria“. Für beide Werke war Ramona Steiner an ihren Saxophonen zu hören. Franz Schubert und seine „Rosamunde“ klang frisch und fröhlich beim Vortrag von Edit Gazsarovszky.

Die Vielfalt der gehörten Werke erfreute die Gäste, am Ende landeten 1164,44 Euro in der Spendenbox für die Orgelrenovierung. Pfarrer Andreas Hartmann bedankte sich bei den Mitwirkenden für die große Unterstützung und den Spendergeist der Gäste. Nach seinem Segen blies Michael Schweiger noch einmal in seine Trompete. Mit dem „Marsch“ von Jeremiah Clarke und einem lang anhaltenden Applaus ging es nach Hause.