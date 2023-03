Mit Optimismus und Wir-Gefühl durch die Krisen

Die Behindertenkontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen legt nach schwierigen Jahren wieder voller Tatendrang los. Der Dank geht an langjährige und verdiente Mitglieder.

Im Gasthof Stern in Rammingen hielt die Behindertenkontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen ihre diesjährige Mitgliederversammlung ab. Monika Sirch, die 1. Vorsitzende, konnte dabei auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurückblicken und auch bereits Aktivitäten für dieses Jahr verkünden. Zum Jahreswechsel gehörten dem Verein 176 Mitglieder an, wie Schriftführer Werner Ritzel zu berichten wusste. Als besonderen Gast konnte die Vorsitzende unter anderem Bürgermeister und Stellvertretenden Landrat Dr. Stephan Winter aus Mindelheim begrüßen.

Vorsitzende Monika Sirch mahnt zu Optimismus und Lebensfreude

In ihrem Tätigkeitsbericht erinnerte Monika Sirch zunächst an die zurückliegenden und noch bestehenden Krisen der Pandemie, der Energiekrise und an den Ukrainekrieg, der alle sprachlos mache. Die Auswirkungen seien im täglichen Leben zu spüren. Optimismus und Lebensfreude dürften dennoch nicht verloren gehen.

Stattgefunden haben in 2022 Mitgliederversammlung, Maiandacht in Maria Baumgärtle und Ausflüge ins Allgäu, nach Lindau oder Ludwigsburg konnten im vergangenen Jahr wieder stattfinden. Dazu kamen die Sitzungen, Infoveranstaltungen oder der Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder und die Adventsfeier in St. Ulrich in der Gartenstadt. Ein besonderes Erlebnis war der Vorsitzenden selbst beim Ehrenamtsempfang durch Ministerpräsident Markus Söder im Goldenen Saal von Augsburg beschert worden. Für das neue Jahr sind neben den regelmäßigen Treffen bereits zwei Ausflüge zur Fraueninsel im Chiemsee und nach Wemding zu Maria Brünnlein vorgesehen. Alle vorgestellten Veranstaltungen waren mit Bilddokumenten unterlegt.

Monika Sirch, Vorsitzende der Behinderten-Kontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen. Foto: Helmut Bader

Nachdem Kassenprüferin Elisabeth Schröder der Kassenführung von Roswitha Wolf großes Lob bescheinigte und die Kasse einen Überschuss im vergangenen Jahr aufweisen konnte, stand der Entlastung des Vorstands nichts im Weg. Sie erfolgte einstimmig.

Die Behinderten-Kontaktgruppe verfügt über viele treue, langjährige Mitglieder. So sind seit 20 Jahren dabei: Ursula Kiefersauer, Dr. Stephan Winter, Dieter Mertinger, Gerhard Hagg, Johann Rauch, Thekla Sirch, Ingrid Friedrich, Peter Lochner.

Lesen Sie dazu auch

Seit 25 Jahren sind Brigitte Goos, Bernhardine Stempfle, Brigitte Heller, Anton Trunzer, und Georg Weiher dabei. Das erste Mal konnte diesmal auch für 30-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Dies sind: Maria März, Alfred Gessmann, Erika Blail, Ralph Czeschner, Maria Laupheimer Bruno Schuster, Helmut Bader, Peter Mayer, Reinhold Immerz, Erika Weber, Monika Weber, Fürstin Angela Fugger von Glött. Sie alle wurden mit entsprechenden Urkunden ausgezeichnet.

In der Behindertenkontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz

In seinem Grußwort hob Stephan Winter die Bedeutung der Gruppe für ihre Mitglieder hervor. Das Wir-Gefühl sei dabei besonders ausgeprägt und auch die Geselligkeit käme nicht zu kurz. Das Leben würde den Menschen mit Einschränkungen in der Gruppe leichter und lebenswerter gemacht. Er selbst, ja ebenfalls für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt, sei gerne in der Gruppe. Durch diese seien bereits viele Verbesserungen erreicht worden und solche seien auch weiterhin noch erforderlich. Sein Dank galt der sehr engagierten Arbeit im Vorstand und der Mitglieder.

In einem bemerkenswerten Schlusswort appellierte Monika Sirch, trotz aller Probleme in der Welt die Hoffnung, dass sich diese fast immer lösen ließen, nicht zu verlieren. "Wir sind dem Schicksal nicht machtlos ausgeliefert, wir müssen die Herausforderungen nur annehmen und das Beste daraus machen", mahnte sie an. Im Sinne der Demokratie rief sie dazu auf, das Wahlrecht im Oktober in Anspruch zu nehmen. Nur so könne das hohe Gut dieser Staatsform auch erhalten werden. "Wenn wir nicht entscheiden, entscheiden andere über uns", so ihre Worte.