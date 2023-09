Mit über 1,1 Promille von der Autobahn in den Grünstreifen

An der Autobahnausfahrt Bad Wörishofen hat ein 44-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Grund dürfte seine erhebliche Alkoholisierung gewesen sein.

Ein 44-Jähriger hat am Freitagnachmittag an der Autobahnausfahrt Bad Wörishofen die Kontrolle über sein Auto verloren und ist nach links in den Grünstreifen abgekommen. Laut Polizei wurden dadurch zwei Leitpfosten, eine Warnbake und das Ausfahrtschild beschädigt.

Sie beziffert den Schaden an den Verkehrszeichen auf rund 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei fest, dass der Fahrer offensichtlich betrunken war. Tatsächlich ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Der 44-Jährige musste deshalb noch vor Ort seinen Führerschein abgeben. (mz)