Mit über zwei Promille in Bad Wörishofen mit dem Auto zum Schnapskauf

Ein Schnapskauf an einer Tankstelle in Bad Wörishofen hat einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Eine 41-jährige Autofahrerin war am Samstagnachmittag an der Tankstelle vorstellig geworden, um Alkohol zu kaufen. Die Mitarbeiterin der Tankstelle informierte allerdings die Polizei, weil ihr aufgefallen war, dass die 41-Jährige offenbar stark angetrunken war. So berichtet es die Polizei.

Eine Angestellte der Tankstelle hielt die Autofahrerin auf, bis die Polizei eintraf

Bis die Polizisten vor Ort waren, habe die Mitarbeiterin die Frau davon abgehalten, wieder in ihr Auto zu steigen. Die Polizei ermittelte mit einem Schnelltest einen Alkoholwert von über zwei Promille bei der 41-Jährigen. Die musste zur Blutentnahme mitkommen. Die Frau erwarte nun ein Strafverfahren und der Führerscheinentzug, teilte die Polizei mit. (mz)

