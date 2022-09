Mitmachen beim Ulrich-Musical für Jugendliche in Bad Wörishofen

Die Bad Wörishofer Komponistin Sanni Risch plant nach ihrem Kneipp-Musical das nächste Musiktheater, diesmal mit Jugendlichen.

Die letzten Takte ihres Kneipp-Musicals sind verklungen, da bringt die Bad Wörishofer Komponistin Sanni Risch schon das nächste Großprojekt an den Start. Im Mittelpunkt steht erneut eine bedeutende Persönlichkeit – und erneut soll das große Ensemble aus Laien bestehen, diesmal vor allem aus Jugendlichen.

Risch kündigt nichts weniger als eine „Weltpremiere“ an. Ihr neues Musiktheater soll im Sommer 2023 aufgeführt werden, in dem Jahr, in dem man in Schwaben dem heiligen Ulrich gedenken wird. „Ulrich – Ein schwäbischer Heiliger“ ist dann auch der Titel des Stücks, das am 4. Juli 2023 erstmals zu sehen sein wird, im Pfarrzentrum St. Ulrich in Bad Wörishofen. Sanni Risch, Produzentin, Musikerin, Dirigentin und Komponistin aus Bad Wörishofen, bringt seit über 15 Jahren VolksMusicals auf die Bühne. In Kooperation mit der katholischen Jugendstelle Memmingen und der Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen mit Pfarrer Andreas Hartmann geht es nun um Ulrich. Die Initiative dazu kam von Risch, um dem „Doppeljubiläum Heiliger Ulrich 2023 bis 2024“ einen jugendlichen Beitrag zu geben.

Risch will mit dem neuen Musical Denkanstöße für die heutige Zeit geben

Das neue Musical soll speziell junge Menschen ansprechen. Im Mittelpunkt steht die Geschichte des Heiligen Ulrich – modern interpretiert „und mit Denkanstößen für die heutige Zeit“, wie Risch betont.

„Dabei stehen die Jugendlichen mit ihren Fähigkeiten und Talenten im Vordergrund, um ihren Diözesanheiligen auf die Bühne zu bringen: hinter, auf oder vor der Bühne.“

Unter professioneller Anleitung werde gemeinschaftlich ein Werk „aus der Diözese – für die Diözese und ausschließlich mit Jugendlichen“ entstehen, wie es Sanni Risch zusammenfasst. „Derzeit schreibe ich die Komposition und das Libretto und freue mich sehr, dass die Weltpremiere am 4. Juli 2023 – dem Todestag des Hl. Ulrich – in der Bad Wörishofer Kirche St Ulrich stattfinden kann.“ Nun könnten sich alle Jugendlichen im Alter von acht bis 18 Jahren bewerben, die am Musical mitwirken wollen. „Und wenn jemand sieben oder 21 Jahre ist, wird er auch nicht vor die Tür gestellt“, sagt Sanni Risch und lacht. Im Anschluss an die Premiere in Bad Wörishofen kann die Produktion von Schulen, Gemeinden, Gruppen zur eigenen Aufführung gebucht werden.

Der Termin für ein erstes Treffen für Interessierte in Bad Wörishofen steht schon fest

Ein erstes Treffen für alle, die bei den ersten Aufführungen gerne dabei sein wollen, ist am 16. Oktober 2022 von 14 bis 17 Uhr im Pfarrzentrum St. Ulrich, Litauenplatz. „Und wir brauchen jeden“, betont Risch: „Musiker, Sänger, Tänzer, Beleuchter, Licht- oder Tontechniker, Kulissenmacher, Ticketabreißer.“ Man werde die Jugendlichen schulen und natürlich vorhandene Talente nutzen.

Wer mitmachen will, kann sich unter der Telefonnummer 0172/ 8509381 oder per Mail an office@heiligerulrich.de melden. Wer sich über die Probenzeiten informieren will, findet eine Terminliste unter der Adresse heiligerulrich.wordpress.com. (mhe, mz)