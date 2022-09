Mitmachen statt zuschauen bei „Classic for Kids“ in Bad Wörishofen

Grundschulkinder gehen beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen auf Tuchfühlung mit Klassik.

„Spaß mit Musik von Erik Satie“ hieß es am Montag im Kinderkonzert „Classic for Kids“, in das Grundschulkinder aus der Region eingeladen waren. Unter der Leitung von Heinrich Klug spielten Mitglieder der Münchner Philharmoniker und talentierte Jugendliche Stücke des französischen Komponisten, die Ballettabteilung der Musikschule Gilching tanzte dazu.

Aufgeregt strömten hunderte Grundschulkinder auf ihre Plätze im Kursaal. „Die Stimmung ist ganz anders als abends bei den Erwachsenen“, bemerkte Hostess Lisa Pangratz mit einem Lächeln „Ich habe das Gefühl, dass die Kinder richtig gut drauf sind und froh sind, nach Corona mal etwas anderes zu sehen“, sagte sie und freute sich mit den Jüngsten.

Als Klug mit einem kleinen Ensemble aus Mitgliedern der Münchner Philharmoniker und einigen talentierten Jugendlichen die Bühne betrat, applaudierten die Kinder begeistert. Man merkte Klug an, dass er schon seit 45 Jahren Kinderkonzerte leitet – routiniert und mit Herzenswärme. Interaktion ist bei ihm Trumpf – die Kinder sollten seine Worte erwidern, und zwar singend. Wenn man mitmachen darf, ist es immer spannender, die Grundschulkinder sangen ihm mit Begeisterung auch den zweiten Satz nach: „Wir hören heute Musik von Erik Satie“. Die Musikerinnen und Musiker begleiteten den Gesang mit Melodien von Satie.

Schauspielerisches Talent bewies Salome Kammer (Mitte), die in der Rolle des Erik Satie glänzte. Foto: Kathrin Elsner

Und dann wurde die erste junge Tänzerin der Ballettabteilung der Musikschule Gilching angekündigt. Die kleine Johanna tanzte mit Leidenschaft und zog sofort die Bewunderung zahlreicher Mädchen im Raum auf sich. Die Achtjährigen Freundinnen Marlene und Sophie spielen selbst Geige und Klavier, waren aber vor allem vom Tanz begeistert. Hannelore Husemann-Sieber leitete die Aufführung, die das junge Publikum immer wieder zum Staunen und Lachen brachte. Ob ein Elefant auf der Bühne tanzte, eine Balletttänzerin aus einem großen Geschenkpaket stieg oder die Tänzerinnen eine wilde Schlittenfahrt imitierten, für Abwechslung war zu jeder Zeit gesorgt.

Die Kinder im Saal sind voll dabei - sie dürfen gackern wie Hühner oder Tauben und Frösche imitieren

Klug stellte Erik Satie sehr kindgerecht vor und sorgte immer wieder für heitere Gesichter. Der „komische Kauz“ habe selbst nie Briefe geöffnet, erzählte er, und sich lieber selbst ab und zu Briefe geschrieben. Und dann holte er ihn auf die Bühne, den „verrückten Kerl“ – gespielt von Salome Kammer. Mit lustigem französischen Akzent stellte Kammer in der Rolle des Erik Satie einen Kinderchor der besonderen Art zusammen. Sie ließ den ganzen Konzertsaal wie Hühner gackern, wie Frösche quaken, wie Katzen miauen, wie Tauben gurren und wie Singvögel zwitschern. Und als die begeisterten Tierimitatorinnen und -imitatoren in Gruppen aufgeteilt die Tierstimmen zusammen erklingen ließen, waren die Kinder „außer Rand und Band“ wie Kammer später bemerkte: „Das hat uns auch Spaß gemacht“.

Im Publikum saßen auch Stargeigerin Julia Fischer und Winfried Roch. Foto: Kathrin Elsner

Lea Müller aus der Pfarrer-Kneipp-Grundschule Bad Wörishofen war mit ihrer 3. Klasse gekommen und freute sich, dass die Kinder auf diese interessante Weise in Kontakt mit Klassischer Musik kamen. Die Achtjährige Maley strahlte. Auf die Frage, ob sie schon mal klassische Musik gehört hat, antwortete sie: „Ja, von mir selber und von anderen“, denn Maley spielt Geige.

Matthias Brack aus Altusried ist seit mehreren Jahren einer der Sponsoren von „Classic for Kids“ und konnte in diesem Jahr erstmalig die Teilnahme einer Grundschulklasse aus seinem Heimatort organisieren. Er findet es ganz wichtig, die Bildschirmzeit der Kinder zu reduzieren und ihnen gute Alternativen aufzuzeigen. „Ich habe das Glück gehabt, Klavier zu lernen“, erzählt er. „Das ist auch heute noch ein toller Ausgleich für mich.“

Festival-Intendant Winfried Roch ist es wichtig, den Kindern die bekanntesten Komponisten nahezubringen. Erik Satie sei immer der Wegbereiter des Jazz und der Popularmusik, sagt Roch. Auch Stargeigerin Julia Fischer war im Publikum und fand es fantastisch, dass den Kindern mit Erik Satie ein „außergewöhnlicher Komponist“ vorgestellt wurde. Auch das zusammengestellte Programm mit Ballett und „Action auf der Bühne“ begeisterte sie. Und damit war sie nicht allein – nach der gelungenen Vorstellung sprangen die Kinder voller Freude auf und applaudierten begeistert.