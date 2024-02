Paukenschlag: Modehaus Ländle in Bad Wörishofen schließt Ende Oktober

Plus Nach 100 Jahren schließt ein Traditionsunternehmen in Bad Wörishofen für immer. Hubert Rudi Böser nennt die Gründe und spart nicht mit Kritik.

Das Modehaus Ländle gehört zu den bekanntesten Bekleidungsgeschäften in Bad Wörishofen. Seit 100 Jahren gibt es das Unternehmen bereits. Doch 2024 ist Schluss. Diese überraschende Ankündigung machte Inhaber Hubert Rudolf Böser.

"Am 31. Oktober 2024 werden wir unser Haus, das Modehaus Ländle, schließen, den Geschäftsbetrieb einstellen", teilte Böser unserer Redaktion. "Über 100 Jahre Modehaus Ländle sind dann Geschichte." Erst im vergangenen Jahr konnte das "Ländle" das 100-jährige Bestehen begehen. 1923 wurde das Modehaus in der Innenstadt gegründet.