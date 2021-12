Bad Wörishofen

vor 48 Min.

Modellbahnen kommen in Bad Wörishofen wieder in Fahrt

Plus In der Corona-Pandemie widmen sich immer mehr Menschen in Bad Wörishofen zuhause einem fast schon in Vergessenheit geratenem Hobby. Über „Pufferküsser“ und „Nietenzähler“ und Nächte im Bastelzimmer.

Von Franz Issing

Modelleisenbahnen, die viele schon auf dem Abstellgleis sahen, gewinnen in der Pandemie wieder an Fahrt. Das Spiel mit den Minibahnen erfreut sich nicht nur bei älteren Herrschaften, sondern auch bei deren Enkelinnen und Enkeln neuerdings wachsender Beliebtheit. In manchen Kellern stehen aufwändig gestaltete Miniaturlandschaften, bei Michael Schregle in Bad Wörishofen etwa. Von dieser Entwicklung profitiert auch Max Nägele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen