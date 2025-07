Modellflieger stürzt ab und löst Brand aus

Am Modellflugplatz in Bad Wörishofen ist am Samstagabend ein Modellflieger abgestürzt und hat einen kleinen Teil eines Feldes in Brand gesetzt. Laut Polizei riss bei dem Modellflugzeug ein Flügel ab und es kam zum Absturz.

Da das Flugzeug mit Kerosin betankt war, kam es beim Aufprall auf das Feld zu einem Brand auf kleiner Fläche. Das Flugzeug ist dabei vollständig abgebrannt. Helfer vor Ort konnten das Feuer unverzüglich löschen. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und übernahm die Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde niemand.