Monika Gruber mit Rekord: Nach 25 Minuten beide Auftritte ausverkauft

Ansturm auf Monika Gruber: Die Kabarettistin kommt zwar erst im April 2026 nach Bad Wörishofen, doch wer Karten wollte, musste schon viel Glück haben.

Vorverkaufsstart war am 14. Oktober um 9 Uhr. Nach 25 Minuten waren alle Tickets für beide Auftritte am 29. und 30. April weg. Das berichtet Dietmar Michl vom Landsberger Kulturbüro. Das sei Rekord in 43 Jahren Firmengeschichte. Auch Gruber selbst war offenbar beeindruckt. „Der allerbeste Start in den Morgen, ich kann’s gar nicht glauben“, wird sie in Michls Mitteilung zitiert. Die Kabarettistin wird an beiden Tagen im Kursaal von Bad Wörishofen auftreten.

Wer bei Gruber nicht zum Zug kam, kann es aber noch bei anderen Gelegenheiten probieren, denn Kabarett gibt es in Bad Wörishofen in den nächsten Monaten noch oft. Der Kartenvorverkauf für die Bad Wörishofer Kleinkunsttage 2025 läuft bereits auf Hochtouren. Nach dem erfolgreichen Start der Kleinkunsttage im Frühjahr, gehen diese jetzt in die zweite Runde.

Termine für die Kleinkunsttage Bad Wörishofen

Das sind die Termine für Kabarett in Bad Wörishofen:

- Für Wolfgang Fierek, am 13. Dezember im Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“, sind bereits alle Tickets vergriffen.

- Für Mathias Kellner am 26. Oktober im Guggerhaus gibt es noch Restkarten.

- Ein weiteres Highlight folgt am 22. November, wenn der beliebte bayerische Liedermacher Keller Steff im Guggerhaus die Bühne betritt.

Karten gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

