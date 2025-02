"Mord" beim Neujahrsempfang

Spannung war beim Neujahrsempfang der staatlichen Berufsfachschule (BFS) der Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement in Bad Wörishofen angesagt - denn die 60 geladenen Gäste wurden unversehens Zeugen eines Krimis.

Der Abend nahm zunächst in gewohnter Weise seinen Lauf. Herzliche Begrüßung am Eingang und auf dem roten Teppich sowie Smalltalk im Restaurant der BFS. Es folgten Ansprachen von Außenstellenleiterin Ute Mangrich und den Bürgermeistern Stephan Winter und Stefan Welzel und von Schulleiter Gottfried Göppel. Doch gerade als die Schülerin Anna Seemüller zum gemütlichen Teil des Neujahrsempfangs einladen wollte, geschah es: Ein lauter Schrei, der die Besucherinnen und Besucher in Mark und Bein erschrecken ließ. Tumulte im hinteren Bereich des Raumes. Schnell stand fest: „Es war Mord!“

Doch wer war der Täter oder die Täterin? Niemand durfte den Tatort verlassen, um zeitnah den Mörder dingfest machen zu können. Nach dem ersten Schock ließen sich die Gäste allerdings erst einmal Canapés-Variationen mit Parmaschinken-Rucola, Lachs-Frischkäse sowie Ziegenkäse-Honig-Walnuss dennoch schmecken. Kurze Zeit später folgte der große Auftritt von Inspektor Herbst Zinsmeister. Bislang als Lehrer der BFS bekannt, bewies er sein schauspielerisches Talent. Einige Gäste wurden befragt, doch so recht wollte die Wahrheit nicht ans Tageslicht. Als ihm eine zufällig anwesende High-Society-Fotografin ihr Bildmaterial zur Verfügung stellen wollte, waren plötzlich die beiden Speicherkarten verschwunden. Fieberhaft wurde nach den Datenträgern gesucht und letzten Endes auch gefunden. Während der Inspektor mit seiner Assistentin die Fotos akribisch auswertete, servierten fleißige Servicekräfte – allesamt Schülerinnen der Berufsfachschule – köstliches Fingerfood: Garnelen-Cocktail, Bulgur- und Nudelsalat.

Die Beweise prangen gut sichtbar mitten im Raum

Nach einer Weile wurden die Beweisfotos, für alle gut sichtbar, an einer Leinwand gezeigt. In dem Moment, als die Täterin mithilfe des Fotomaterials überführt werden sollte, wurde es dunkel im Restaurant. Sie nutzte die Gunst der Stunde, um ein weiteres Mal zuzuschlagen. Doch die Schülerin hatte nicht die Rechnung mit dem Inspektor gemacht. Nachdem das Licht wieder den Raum erleuchtet hatte, nahm er mit Hilfe seiner Assistentin die Mörderin fest. Die Erleichterung unter den Anwesenden war spürbar. Als Motiv gab die Täterin an, dass die beiden die Maßnahmen der Klimaschule konterkarierten und sie sich deshalb zu dieser Tat gezwungen sah...

Großen Applaus ernteten die talentierten Laiendarsteller der BFS12 für das etwas andere Krimidinner. Um die Nerven der Ehrengäste wieder zu beruhigen, wurden Ferrero Rocher-Creme, Panna Cotta mit Orange- oder Himbeersoße sowie Obstsalat gereicht. Dazu passend wurde die Cocktailbar eröffnet, um den mörderischen Jahresauftakt nochmals Revue passieren zu lassen.