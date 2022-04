Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Schlingen verletzt

Beim Abbiegen prallt in Schlingen ein Auto mit einem Motorrad zusammen. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall am Ortseingang von Schlingen wurde am Dienstagabend ein Motorradfahrer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte ein 41-jähriger Autofahrer von der Allgäuer Straße nach links in den Fasanenweg einbiegen. Dabei habe der Mann die Vorfahrt des 36-jährigen Motorradfahrers nicht beachtet, teilt die Polizei mit. Auto und Motorrad prallten zusammen. Dabei wurde der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert.

Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden

Der Mann prallte auf dem Boden auf, sei aber nach dem Unfall noch ansprechbar gewesen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt nach Angaben der Polizei einen Schock und musste ebenfalls ärztlich betreut werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen ein.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei beziffert die Höhe des Schadens mit etwa 10.000 Euro. (mz, mhe)

