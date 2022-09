Minister voller Vorfreude auf die „Festivalmetropole“ Bad Wörishofen

Bayerns Kunstminister Markus Blume streicht in München die Leistungen des Festivals der Nationen heraus.

Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen war am Mittwoch Thema in der Landeshauptstadt. Staatsminister Markus Blume, der in diesem Jahr das international renommierte Festival am 23. September, eröffnen wird, schürte bei einer Pressekonferenz persönlich die Vorfreude. Blume sprach von der „Festivalmetropole“ Bad Wörishofen.

Blume freut sich gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Bertram Brossardt, sowie Staatsminister Klaus Holetschek und dem einstigen Minister Franz Josef Pschierer auf den Festivalstart.

Mit dabei in München war auch Festival-Intendant Winfried Roch. Gemeinsam am Herzen liegt ihnen „das einzigartige Bildungsprojekt mit dem vbw Festivalorchester“. „Das Festival der Nationen verwandelt Bad Wörishofen Jahr für Jahr in eine Festspielmetropole mit einzigartiger Atmosphäre“, pries Bayerns Kunstminister Blume die kommenden Tage im Zeichen der Musik. „Stars der Klassikwelt begeistern im Schulterschluss mit jungen Talenten“, sagte Blume gemäß der anschließend verbreiteten Erklärung.

Julia Fischer spielt in Bad Wörishofen mit der "musikalischen Nationalmannschaft" Bayerns

„Hier zeigt sich: Unsere bayerische Musiklandschaft ist vielfältig, lebendig und qualitativ herausragend!“ Blume dankte allen Verantwortlichen und Unterstützern für deren außergewöhnliches Engagement. „Ich freue mich auf ein glanzvolles Eröffnungskonzert“, so Blume.

Das vbw-Festivalorchester, in dem Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren aus Bayern musizieren, wird von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft seit über einem Jahrzehnt als Hauptsponsor des Festivals unterstützt. In diesem Jahr konzertiert die „musikalische Nationalmannschaft“ Bayerns unter dem Motto „Bayern bewegt – Jugend bewegt sich“ am 24. September 2022 mit der Weltklassegeigerin Julia Fischer.

