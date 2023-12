Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Musical-Premiere: Maria und Josef auf dem Weg nach Bad Wörishofen

Plus Das neue Volks-Musical von Sanni Risch aus Bad Wörishofen interpretierte die alte Geschichte der Herbergssuche. Die Premiere war ein besonderes Erlebnis.

Von Kathrin Elsner

"Was würden wir heute mit Maria und Josef tun und was wäre, wenn diese nicht nach Bethlehem, sondern im Unterallgäu unterwegs gewesen wären?" Diese Frage versuchte Sanni Risch aus Bad Wörishofen in ihrem neuen Volks-Musical „Unterallgäuer Herbergssuche“ zu beantworten. Ein Thema, das die Menschen anspricht, wie sich zeigte. "Durch die vielen Flüchtlinge, die hier eine Herberge suchen, ist das Thema sehr aktuell und appelliert auch an das christliche Gewissen", sagte Premierengast Claudia Holm.

Sanni Risch interpretierte die Herbergssuche mit ihren Musikern und Darstellern des Volks-Musical-Ensemble neu und ließ Maria und Josef in der heutigen Zeit den Weg durchs Unterallgäu nehmen. Überraschende Begegnungen und die Vermittlung von christlichen Werten in der heutigen Zeit erwartete die Besucher ebenso wie manch schiefer Ton. "Es ist gut, dass man die alte Geschichte ins Heute übersetzt", fand Karin Neuman-Mahlkau. "Damals wie heute hatten die Menschen die gleichen Regungen und haben sich nach einem Zuhause, Zuwendung, Frieden und Achtung von den anderen Menschen gesehnt."

