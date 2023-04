Bad Wörishofen

Musik von Freunden für Freunde im Kursaal von Bad Wörishofen

Plus Wenn Freunde mit ihren Freunden für Freunde der Blasmusik im Kursaal auftreten, dann kann es sich nur um die Stadtkapelle Bad Wörishofen handeln.

Von Maria Schmid

Der 31-jährige Rainer Wörz ist seit 2018 Dirigent bei der Stadtkapelle Bad Wörishofen. Er verwandelte mit 17 hinzugewonnenen Musikerinnen und Musikern die Kapelle in ein ausgezeichnetes symphonisches Blasorchester. Die rund 60 Musizierenden machten den Saal zum Ausnahmeort für ganz besondere Werke für Blasorchester. Das angedachte und geplante Projekt war ein voller Erfolg und ein Hochgenuss für die Gäste im fast voll besetzten Kursaal. Der erste Teil des Konzertes, das unter dem Motto „Stadtkapelle meets friends“ stand, wurde zu einem Kaleidoskop der sehr anspruchsvollen Vielfalt schwieriger Werke.

Bei "Stadtkapelle meets friends" im Kursaal ging es harmonisch zu

Begann alles mit dem Licht brechenden „Prismatic Light“ von Alan Fernie, so ging es mit „Compostela“ von Thierry Deleruyelle auf eine erlebnisreiche Pilgerschaft. „Vier Wege führen nach Santiago“, so steht es im Pilgerbuch aus dem 12. Jahrhundert. Santiago de Compostela in Spanien wurde zu einem Sehnsuchtsort, zum „The Way of St James“, der Pilgerreise, zu der sich Tausende auf den Weg machen.

