Musik zum Wohlfühlen spielt bei den Gesundheitstagen eine wichtige Rolle

Er ist Kurseelsorger in der Kneippstadt, Wissenschaftler, Professor im Ruhestand und Musiker: Adalbert Keller ist in Bad Wörishofen vielfältig engagiert. Im Rahmen der Gesundheitstage lädt er jetzt Besucherinnen und Besucher zu einem ganz besonderen Konzert ein. Am Samstag 5. April, spielt er mit seiner Band „HeartZeitlos“ Musik zum Wohlfühlen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kursaal. Präsentiert wird die Veranstaltung von der Mindelheimer Zeitung.

„Wir spielen Hit-Klassiker, die glücklich und gesund machen“, beschreibt Adalbert Keller das Programm, „wir bringen den Sound Ihrer jungen Jahre zurück. Erleben Sie die Musik der glücklichsten Momente in Ihrem Leben“. Die Wissenschaft bestätigt, dass mit Musik positive Gefühle und Erinnerungen immer wieder wachgerufen werden und zu Wohlbefinden und Gesundheit beitragen.

„Als ich vor einiger Zeit bei der Geburtstagsfeier eines Freundes zu Gast war, passierte etwas Besonderes“, erzählt Adalbert Keller, „als Titel wie `Griechischer Wein` oder `Er gehört zu mir` gespielt wurden, begannen die Gesichter der Gäste plötzlich zu leuchten und wirkten auf einmal jünger, unbeschwerter, voller Leben. Und mit strahlenden Augen fingen sie an von Erinnerungen zu erzählen, die diese Lieder in ihnen weckten – vom ersten Kuss, einem unvergesslichen Tanz, von Momenten voller Glück. Das war für mich der Anlass zu dem Konzert, das Heartzeitlos jetzt im Kursaal geben.“ Wie die Gäste auf der Geburtstagsfeier eindrucksvoll zeigten: Musik kann unsere schönsten Momente jederzeit wieder lebendig machen – mit sichtbar und spürbar positiven Effekten auf Körper und Seele. Sie ist der Schlüssel zu den kostbarsten Schätzen unseres Herzens und kann uns damit glücklich und gesund machen.

Leserinnen und Leser legten das Konzertprogramm fest

Was wird an diesem Abend zu hören sein? Die Leserinnen und Leser der „Unterallgäu Rundschau“ konnten das Programm auswählen. Internationale Evergreens wie „Somethin´ Stupid“, „Blue Bayou“ oder „I just called to say I love you“ stehen ebenso auf der Playlist wie beliebte deutsche Schlager. „Ganz in Weiß“, „Liebeskummer lohnt sich nicht“, „Wunder gibt es immer wieder“ und noch viele weitere Lieder werden zum Mitsingen einladen. „Ein Gefühl von Leichtigkeit und purer Lebensfreude mit großen Emotionen“, verspricht Adalbert Keller dem Publikum.

Karten für das Konzert mit HeartZeitlos am Samstag, 5. April, im Kursaal Bad Wörishofen gibt es im Vorverkauf unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375). (hak)

Das bieten die Gesundheitstage: Die 12. Gesundheitstage finden vom Donnerstag, 3. April, bis Samstag, 5. April 2025, statt. Das vielfältige Programm umfasst Vorträge, Workshops und unterhaltsame Abendveranstaltungen, die die Vielseitigkeit der Kneipp-Lehre greifbar machen sollen. Die Veranstaltungen laden dazu ein, Kneipps Ansatz auf zeitgemäße Weise kennenzulernen und praktische Impulse für den Alltag mitzunehmen. Als Hauptveranstaltungen nennt der Kur- und Tourismusbetrieb:

• Donnerstag, 3. April, 19.30 Uhr (Kursaal): Eröffnungsveranstaltung mit dem Auftakt zu „170 Jahre Kneipp in Bad Wörishofen“.

• Freitag, 4. April, 10 Uhr (Haus „Zum Gugger“): Workshop „Kraft aus der Natur: Heilkräuter im eigenen Garten anbauen“ mit Stadtgärtner Andreas Honner.

• Freitag, 4. April, 15 Uhr (Kurhaus, Seminarraum UG): Workshop „Die Sanfte Kraft der Wickel“ mit Kneippbademeister Gerhard Küster und Kneippbademeisterin Anna-Magdalena Wiemers.

• Freitag, 4. April, 20 Uhr (Kursaal): Comedian und Notarzt Dr. Lüder Warnken: „Scheiße, ein Notfall!“.

• Samstag, 5. April, 10.30 bis 16.30 Uhr (Kurhaus Foyer): Gesundheitsmesse.

• Samstag, 5. April, 10.30 Uhr und 15 Uhr (Kurhaus Wintergarten): „Alltagsübungen – Fit ganz nebenbei!“ mit Andrea Burkhardt.

• Samstag, 5. April, 19.30 Uhr (Kursaal): Konzertabend mit der Band „HeartZeitlos“.

Das gesamte Programm ist unter www.bad-woerishofen.de zu sehen. Eintrittskarten gibt es unter anderem bei der Mindelheimer Zeitung, der Eintritt zur Gesundheitsmesse ist frei. (mz)