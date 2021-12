Musikalischer Hochgenuss für den guten Zweck

Plus Das Ensemble „Freunde christlicher Melodien“ sammelt Spenden für die Lebenshilfe.

Pfarrer Andreas Hartmann entzündete die vier Kerzen am Adventskranz in St. Justina. Zahlreiche Kirchenbesucher, darunter viele Kinder und Jugendliche, waren gekommen, um der musikalischen Andacht zugunsten der „Lebenshilfe Memmingen“ beizuwohnen.