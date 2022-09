Musikfest bringt Festival-Stimmung für alle nach Bad Wörishofen

Beim großen Musikfest am Sonntag können Familien, Gäste und Einheimische in Bad Wörishofen gratis beim Festival der Nationen dabei sein.

Musik steht in Bad Wörishofen in den kommenden Tagen im Mittelpunkt – dazu gehört auch ein großes Musikfest für Familien, Gäste und Einheimische am Wochenende, kostenlos und im Herzen der Stadt. Es ist Teil des Festivals der Nationen, das am heutigen Freitag beginnt. Ein Weltstar schlüpft dabei in eine neue Rolle.

Die Bildungsprojekte sind das Herzstück des Festivals und weithin einmalig. Der Höhepunkt ist das Musikfest am Sonntag, 25. September. Los geht es um 10.15 Uhr mit einem Festgottesdienst in St. Justina. Aufgeführt wird dort das Streichquartett Nr. 2 von Camille Saint-Saëns unter der Leitung von Karl Stepper. Um 12 Uhr folgt ein Sternmarsch mit Musikvereinen aus dem Bezirk 10 zum Denkmalplatz in der Fußgängerzone.

Diese Musikkapellen spielen am Sonntag gemeinsam am Denkmalplatz von Bad Wörishofen

Mit dabei sind der Musikverein Haselbach, die Blaskapelle Ettringen, der Musikverein Apfeltrach, die Musikkapelle Oberrieden, der Musikverein Markt Wald, die Musikkapelle Unteregg-Oberegg und der ASM-Spielmannszug. Um 12.15 Uhr begrüßen dort Bürgermeister Stefan Welzel und der ASM-Präsident Franz Josef Pschierer die Gäste, bevor um 12.30 Uhr der große Gemeinschaftschor erklingt. Die Leitung haben ASM-Bundesdirigent Thomas Hartmann und die stellvertretende ASM-Bezirksdirigentin Melanie Schmid. Zu hören sein wird der „Bad Wörishofener Festmarsch“. Getanzt wird auch, dafür sorgen um 14 Uhr die „Crazy Dancers“ von Claudia Sachon. Sie präsentieren den „Karneval der Tiere“, denn das Musikfest dreht sich diesmal um dessen Schöpfer, den französischen Komponisten Camille Saint-Saëns. Es ist ein Tanzprojekt der Irmgard-Seefried-Sing- und Musikschule Bad Wörishofen in Zusammenarbeit mit dem Stamm-Kneipp-Verein Bad Wörishofen. Um 14.15 Uhr folgt ein Interview von BR-Klassik mit Prof. Dr. Alexander Hennig zu Camille Saint-Saëns. Dazu ist Moderatorin Eva Schramm zu Gast. Von 14.30 bis –16 Uhr spielen dann erstmals in Bad Wörishofen die Kindersinfoniker auf, die Geigen-Weltstar Julia Fischer ins Leben gerufen hat. Fischer wird nicht selbst spielen, sie schlüpft diesmal in die Rolle der Moderatorin. Die Leitung hat Johannes X. Schachtner.

33 Bilder Festival der Nationen mit Stars und Sternchen in Bad Wörishofen Foto: Bernd Feil

Von 14 bis 17 Uhr bietet Werner Niklas zudem Kutschfahrten zum Musikfest an. Abfahrt ist am Bonifaz-Reile-Weg beim Kurhaus. Flankiert wird das Musikfest von 9 bis 17 Uhr mit den Workshops „Saint-Saëns für Kinder“ im Haus „Zum Gugger“. Die Leitung dort hat Petra Mengeringhausen.

So geht es beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen weiter

Die Programmpunkte des Musikfestes finden neben der Kirche, dem Denkmalplatz und dem Guggerhaus im Theatersaal des Kurhauses statt.

Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen bietet in diesem Jahr eine nie dagewesene Dichte an Weltstars der Klassik. Eröffnet wurden die Festivaltage am Freitag von Bayerns Kunstminister Markus Blume. Stargeiger Emmanuel Tjeknavorian gab danach gemeinsam mit den Wiener Symphonikern das erste Konzert. In den nächsten Tagen sind im Kursaal zudem Julia Fischer, Rolando Villazon, Rudolf Buchbinder, Igor Levit, Elina Garanca und Startenor Jonas Kaufmann zu erleben.

Der Eintritt zum Musikfest am Sonntag, 25. September, ist frei. Karten für die Konzerte des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).