Musikfilmtage Bad Wörishofen würdigen Stargeigerin Mutter

Geigenschülerinnen geben in Bad Wörishofen ein Konzert im Kino. Anlass ist ein besonderer Film über das Leben der Weltklassegeigerin Mutter.

Im Rahmen der Musikfilmtage im Filmhaus Huber in Bad Wörishofen wurde der Dokumentarfilm „Anne-Sophie Mutter – Vivace“ gezeigt. In ihm wird die deutsche Weltklassegeigerin in Interviews und bei einer Wanderung gezeigt. In diesem Jahr, am 29. Juni, wird sie 60 Jahre alt. Im Film blickt sie auf ihre außergewöhnliche Karriere zurück. Schon mit sechs Jahren begann ihr Weg in die Welt der Musik. 1976, sie war erst dreizehn Jahre alt, entdeckte sie Stardirigent Herbert von Karajan. Er äußerte sich über sie: „Anne-Sophie Mutter ist ein Genie an der Geige!“ Heute zählt sie zu den größten Musikerinnen der Welt. In Bad Wörishofen hatte sie 2021 einen umjubelten Auftritt beim Festival der Nationen.

Besonderes Erlebnis für die "Glanzlichter" aus Bad Wörishofen

Im Film spricht Mutter unter anderem mit Freunden wie Roger Federer, mit dem Komponisten John Williams und Pianisten und Dirigenten Daniel Barenboim. Sie erzählt von ihren beiden Ehen, ihrer Tochter und ihrem Sohn. Für die sechs Geigenschülerinnen, die „Glanzlichter“ von Ursula Glanz, Lehrkraft an der Pfarrer-Kneipp-Grundschule Bad Wörishofen, war es ein besonderer Auftritt im Kinosaal. Vor der Vorführung des Films gaben sie einen Einblick in das bereits Erlernte. Am Keyboard von Ursula Glanz begleitet, spielten sie eine Serenade aus der Symphonie „Mit dem Paukenschlag“ von Joseph Haydn, außerdem aus der Oper „Nabucco“ den „Gefangenenchor“ von Giuseppe Verdi.

Rudolf Huber hält in Bad Wörishofen den Musikfilm hoch

In Erinnerung an Filme mit Caterina Valente spielten sie „Tipitipitipso, beim Calypso ist dann alles wieder gut, ja das ist mexikanisch“ und „Spiel noch einmal für mich Habanero“. Ein besonderes Stück war der „Fidelio-Walzer“ von Elias Kohler. Der herzliche Applaus des Publikums zauberte ein Lächeln auf die Gesichter der jungen Geigerinnen. Rudolf Huber bedankte sich bei ihnen und Ursula Glanz für diese zauberhafte Einführung in einen besonderen Film.

