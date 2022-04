Musiktalente zeigen im Wörishofer Kloster ihr Können

Plus Dietmar Gräf bietet Nachwuchshoffnungen aus Bad Wörishofen und der Umgebung eine große Bühne.

Eine Zeitreise der besonderen Art starteten junge, sehr talentierte Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit Meistern ihres Fachs – Dietmar Gräf am Steinway-Flügel und Sonja Sanders als Ehrengast. Diese musikalische Zeitreise führte durch vier Jahrhunderte mit Musik aus dem Barock, der Romantik, des Klassizismus bis hin in die zeitgenössische Musik.