Bad Wörishofen

vor 3 Min.

Musikunterricht an Bad Wörishofens Musikschule wird teurer

Musikunterricht an der Musikschule Bad Wörishofen wird teurer.

Plus Bad Wörishofens Stadtrat hebt die Gebühren für die Sing- und Musikschule an. Was Eltern jetzt wissen müssen.

Von Markus Heinrich

Bad Wörishofens Musikschule wird teurer. Der Stadtrat hat bei einer Gegenstimme die Erhöhung der Gebühren beschlossen. Ausgenommen davon bleibt laut Musikschulleiter Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer die musikalische Früherziehung.

Die bislang letzte größere Gebührenerhöhung liegt laut Herrmannsdörfer mittlerweile fünf Jahre zurück. "Wir müssen was tun", sagte der Schulleiter im Stadtrat. Andernfalls drohe alsbald eine sehr deutliche Gebührensteigerung auf einen Schlag. Nun komme man mit durchschnittlich sieben Prozent mehr aus, schilderte er. Die Früherziehung bleibt davon unberührt, diese trage sich finanziell selbst. Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) und Finanzreferent Konrad Hölzle (CSU) dankten Herrmannsdörfer für dessen Arbeit für die Musikschule.

