Haushalt genehmigt, aber Bad Wörishofen muss künftig sparen

Der Haushalt der Stadt Bad Wörishofen war heuer ein beispielloser Kraftakt. Stadtverwaltung und Stadtrat mussten ein großes Haushaltsloch stopfen, zwischenzeitlich sah es so aus, als würde der Stadtrat dem Etat nicht zustimmen. Auf der Zielgeraden sparten Rat und Verwaltung dann allerdings nochmals fast zwei Millionen Euro ein und der Stadtrat stimmte einstimmig zu. Nun hat auch das Landratsamt den Haushalt genehmigt, allerdings unter „erheblichen Auflagen“, wie Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) am Freitag mitteilte. Kämmerer Ernst Hess betont, es eine „schwierige, manchmal auch schmerzhafte, aber lösbare Aufgabe“.

Die Stadtverwaltung teilte mit, dass „künftig deutliche Ausgabenbeschränkungen umzusetzen und die Einnahmesituation zu verbessern“ sei. „Dies hat die Zielsetzung, in künftigen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Daneben ist sicherzustellen, dass Investitionskredite – wie das bisher stets auch der Fall war – auch in Zukunft bedient werden können.“ Kreditfinanzierte Investitionen unterlägen ebenfalls diesen Auflagen. Notwendige Ersatzinvestitionen, mehrheitlich staatlich geförderte Maßnahmen oder Investitionen für bereits begonnene Maßnahmen könnten weiterhin umgesetzt werden. Demgegenüber unterlägen sowohl der Investitionsbereich als auch die laufenden Ausgaben bei den „freiwilligen Leistungen“ den Auflagen. Primär seien Pflichtaufgaben zu erledigen, habe das Landratsamt mitgeteilt.

Welzel begrüßt die Genehmigung des Haushalts. „Damit ist der Weg für dringend notwendige Investitionen und die Erfüllung der kommunalen Aufgaben vorläufig frei. Wir haben damit die Chance, gemeinsam und eigenständig die zukünftigen Haushalte zu verbessern. Seitens der Verwaltung hoffen wir hierzu auf ein konstruktives Mitwirken des Stadtrats.“

Welzel kritisiert die zunehmende Belastung der Kommunen

Mit Sorge sieht Stefan Welzel das Missverhältnis zwischen von der Kommune zu erfüllenden Aufgaben und deren Finanzierung: „Unsere Stadt wird mit ihrem Haushalt 2025 sowohl ihrer gesellschaftspolitischen als auch ihrer finanzpolitischen Verantwortung gerecht. Dies muss auch in Zukunft unser oberstes Ziel sein. Aber wir können die zunehmende Belastung durch immer mehr neue Aufgaben und Standards finanziell und personell in den nächsten Jahren ohne Unterstützung kaum schultern.“ Kämmerer Ernst Hess wird in der Mitteilung so zitiert: „Wir stehen vor der Aufgabe, in den Folgejahren eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem genehmigten Haushalt von vier Millionen Euro zu erreichen. Dies ist eine schwierige, manchmal auch schmerzhafte, aber lösbare Aufgabe.“

Bürgermeister Stefan Welzel ist bei dem Thema Finanzen auch im Austausch mit Amtskollegen aus der Region und alle seien sich einig: Die Kommunen brauchen eine bessere Finanzausstattung. „Egal wo man hinkommt und mit wem man spricht: Die kommunalen Finanzen stecken bundesweit in der Krise.“ Welzel zitiert den bayerischen Städtetag: „Die Kommunalfinanzen befinden sich im freien Fall, auch in Schwaben droht eine epochale Krise.

Als Kurort hat Bad Wörishofen die Probleme schon früher gespürt

Durch die besondere Aufgabensituation als Kur- und Fremdenverkehrsort stehe auch Bad Wörishofen vor großen Herausforderungen. „Dieser Trend ist bei uns deshalb schon früher angekommen“, erklärt Welzel. „Zusätzlich zur Abarbeitung des Sanierungs- und Investitionsstaus der letzten Jahrzehnte entstehen aber auch neue Bedarfe“, teilt die Verwaltung mit. Durch den Ausbau der Kindergärten und Schulen sowie der Erfüllung von Pflichtaufgaben seien große Kostenblöcke absehbar. „Bund und Freistaat müssen den gestiegenen Kosten Rechnung tragen und die Förderkulissen ausweiten und organisatorisch vereinfachen“, so Welzel. Man brauche auch Geld für das, was das kommunale Leben in einer Stadt ausmacht“, betont Welzel. Es müsse den Kommunen auch für die so genannten freiwilligen Leistungen Geld zur Verfügung stehen. (mz, mhe)