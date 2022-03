Bad Wörishofen

vor 47 Min.

„Mutter, ich habe Velina umgebracht“

Das ehemalige Kurhotel Raffler wird seit Jahren als Arbeiterwohnheim genutzt. In der Nacht zum 28. März 2021 wurde dort Velina F. von ihrem Lebensgefährten Rusi I. mit 35 Messerstichen umgebracht. Das Landgericht Memmingen bemüht sich in einem Mammutprozess um die Klärung der Frage, wie es zu dieser Gewalttat kommen konnte.

Plus Die Mutter des Opfers und die Mutter von Rusi I. sagen vor Gericht aus. Beide zeichnen ein vollkommen unterschiedliches Bild von dem Mann, der in Bad Wörishofen seine Freundin getötet haben soll.

Von Alf Geiger

Wie konnte es nur dazu kommen? Was war nur geschehen, dass bei Rusi I. in der Nacht zum 28. März 2021 offenbar alle Sicherungen durchbrannten und er seine damalige Lebensgefährtin Velina F. so grausam tötete? Warum hat der 28-Jährige mit mehreren Messern mindestens 35 Mal auf seine Freundin eingestochen und sie mit wuchtigen Stichen in Hals, Gesicht und Brust getötet?

