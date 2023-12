Bad Wörishofen

MZ-Adventskalender: Mit dieser Elf lebt man auf großem Fuß

Plus In Bad Wörishofen fertigt das Christkind noch selbst - Kneipp-Sandalen in diesem Fall, auch für Promis. Joachen Scharpf plaudert aus dem Nähkästchen.

Von Kathrin Elsner

Jochen Scharpf führt die seit 1925 bestehende Familientradition fort und ist Schuhmachermeister in dritter Generation. Heute ist er der Einzige, der in der Kneippstadt noch original Kneipp-Sandalen herstellt. Die größtmögliche Schuhgröße ist hierbei die englische Größe 11, die einer deutschen 46 entspricht. "Die Füße der Menschen werden tendenziell größer", verrät er, jährlich produziere er in etwa zehn Paare dieser großen Größe.

"Zu Kneipps Zeiten gab es rund 20 Schuhmacher in Bad Wörishofen", erzählt Jochen Scharpf und ist dankbar, dass er auch heute noch als letzter seiner Zunft vor Ort original Kneipp-Sandalen herstellen kann. "Das Handwerk hat mich schon als Kind fasziniert", erzählt er. Mit den eigenen Händen Schuhe herzustellen, in denen die Menschen besonders gut laufen können, sei eine sehr schöne Arbeit. Die Kneipp-Sandale mit ihrem einzigartig ausgearbeiteten Korkfußbett werde auch heute noch gut nachgefragt, freut er sich. "Ich habe das ganze Jahr Arbeit", erzählt er, den Winter über werde er nun zahlreiche Kneipp-Sandalen herstellen und sein Lager wieder auffüllen. "Das kann ich nur, weil meine Frau Waltraud und unsere Verkäuferinnen mir den Rücken freihalten", sagt der Orthopädieschuhmachermeister.

