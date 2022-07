MZ-Nachbarschaftsfest wird ein Fest der besonderen Freundschaft

Die MZ hat ein besonderes Fest gesponsert: Eine kroatische und eine serbische Familie haben in Bad Wörishofen Freundschaft geschlossen

Leila Cerneli aus der Gartenstadt hat keinen Moment gezögert und der MZ-Lokalredaktion ihre Bewerbung geschickt. Sie selbst stammt wie ihre Familie aus Kroatien. Seit sechs Jahren lebt sie mit ihrem Mann und den vier Söhnen in Bad Wörishofen. Dort haben sie nicht nur beruflich gut Fuß gefasst, sie haben auch Freunde fürs Leben gefunden, die ihnen ein ganz besonderes Heimatgefühl geben. Mit diesen Freunden wollen sie gemeinsam feiern, und deshalb sei die Idee eines Nachbarschaftsfestes großartig.

Ein bisschen Glück gehörte dazu, und tatsächlich war Familie Cerneli am Ende unter den drei Gewinnern der Feste, die die MZ zusammen mit der privaten Landbrauerei Storchenbräu aus Pfaffenhausen sponsert.

Zuerst hat Familie Cerneli in einem größeren Gebäude in der Kaufbeurer Straße in Bad Wörishofen gewohnt. Neun Wohnungen gibt es in dem Haus. Man lebte also Tür an Tür. Schon dort haben sie schnell Anschluss gefunden. Einer der Bewohner ist Kalus Petar Urmoneit. Der 83-Jährige stammt ursprünglich aus Ostpreußen und musste als Fünfjähriger zusammen mit Geschwistern und seiner Mutter vor der anrückenden Roten Armee in den Westen fliehen. Urmoneit weiß, wie verloren man sich in der Fremde fühlen kann. Sofort haben sich die Neubürger gut mit dem Rentner verstanden, so dass eine feste Freundschaft daraus geworden ist. Vor knapp einem Jahr ist Familie Cerneli dann in die Gartenstadt umgezogen, weil sie dort einen kleinen Garten und etwas mehr Platz hat. Dort begann dann ihre besonders schöne Geschichte.

Der krönende Abschluss eines fröhlichen Festes: Mario Cerneli flambiert Kaiserschmarrn als Nachtisch. Foto: Johann Stoll

In direkter Nachbarschaft wohnt Familie Radakovic. Auch sie kommt vom Balkan, aber nicht aus Kroatien. Tanja und Goran Radakovic mit ihren Kindern sind Serben. „Wenn wir das unseren Leuten in Kroatien erzählen würden, würden die das gar nicht verstehen können“, sagt Leila Cerneli. Beide Länder sind sich nicht gerade grün. Bei den Nachbarn in der Gartenstadt freilich hat sofort die Chemie gestimmt. „Unsere Nachbarn haben unserem Haus ein Gefühl der Vollständigkeit gebracht“, sagt Leila Cerneli, die wie ihr Mann erstaunlich gut Deutsch spricht. Erst vor sechs Jahren haben sie die Sprache erlernt. Das gilt auch für ihre Kinder.

Die Heimat bleibt aber immer die Heimat. Es sei einfach schön, die eigene Sprache zu hören, mit jemandem Kaffee trinken zu können, mit jemanden reden oder Spaß haben zu können. Immer wenn die eine Familie Unterstützung braucht, hilft die andere ganz selbstverständlich. „Auch unsere Kinder spielen und verbringen Zeit zusammen.“

Lesen Sie dazu auch

Gastlichkeit und Gemütlichkeit schätzen die beiden Familien, die sich in Bad Wörishofen angefreundet haben. Hungrig bleibt da niemand zurück: Beim Nachbarschaftsfest in der Gartenstadt wurde geschlemmt, dank der Kochkünste von Mario Cerneli. Foto: Johann Stoll

Deutschland erleben sie als ein wunderschönes Land, das „uns Sicherheit, Arbeit, eine bessere Zukunft und Gesundheit für unsere Kinder gegeben hat“. Das waren die Gründe, warum sie ihrer Heimat Kroatien und Serbien den Rücken gekehrt haben.

Leila Cerneli arbeitet als Reinigungsfrau in einem Hotel in Bad Wörishofen, Tanja Radakovic ist in einem türkischen Supermarkt beschäftigt. Ihr Mann Goran ist Ingenieur bei den Grob-Werken in Mindelheim. In seiner Heimat hatte er eine gehobene Position in einem Fiat-Werk inne. Zwei der vier Cerneli-Buben sind bereits erwachsen. Der 18-jährige Leonardo lässt sich zum Kfz-Mechaniker ausbilden. Sein drei Jahre älterer Bruder arbeitet als Physiotherapeut. Alle gehen ihren Weg, stehen auf eigenen Beinen.

Mario Cerneli war Koch in einem Fünf-Sterne-Hotel und zeigte nun sein Können am Grill

Und da ist natürlich noch Mario Cerneli, der Mann von Leila. Über ihn sagt sie lachend, ihn würde sie nie hergeben. Denn so viel Glück muss man erst einmal haben: Mario ist ein Alleskönner in der Küche. Er war bereits Koch in einem Fünf-Sterne-Kempinski-Hotel in Kroatien. Als er mit seiner Familie vor sechs Jahren nach Bad Wörishofen gezogen ist, hat er zunächst im Rössle gekocht. Heute macht er mit seinen Kochkünsten Gäste im Haus St. Josef glücklich.

Das Nachbarschaftsfest der MZ in Bad Wörishofen wurde zu einem Fest aller Generationen. Mit dabei waren Laren Cerneli, Das Nachbarschaftsfest der MZ in Bad Wörishofen wurde zu einem Fest aller Generationen. Mit dabei waren Laren Cerneli, Foto: Johann Stoll

Weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht, kommen bei Familie Cerneli regelmäßig Menschen zusammen, um zu feiern, zusammen zu tafeln, zu trinken und zu ratschen. Da sind die Kochkünste von Mario ein wahrer Segen. Und ja, auch auf dem Nachbarschaftsfest hat Mario gezaubert. Das Grillfleisch und die Würste hat er zu einer festlichen Tafel aufgetürmt. Auch Cevapcici wurde herumgereicht und so mancher selbstgebrannte Obstler, für die der Balkan bekannt ist. Die Nachspeise war dann süddeutsch: flambierter Kaiserschmarrn plus Baklava, eine türkische Süßspeise.

Auch Tihana und Kristijan Fiolic waren da, die im selben Haus mit ihren zwei kleinen Kindern wohnen. Leila und Mario Cerneli haben sich auch mit ihnen gut angefreundet und sind sogar die Pateneltern der kleinen Tochter geworden. Und mitten drin MZ-Redakteur Johann Stoll, der eine große Gastfreundschaft erleben durfte. Sie ließen sich auch nicht davon abbringen, dem Gast am Ende noch ein paar Spezialitäten mit auf den Weg mitzugeben.

Tief im Innern vermissen sie alle ihre Heimat. Der 25-jährige Kristijan Fiolic sagt, seine Eltern würden ihn und seine Familie schon sehr vermissen. Nur ein paar mal im Jahr schaffen sie es, nach Hause zu fahren. Aber in Bad Wörishofen haben sie ihre zweite Heimat gefunden – dank all der netten Nachbarn, auf die sie sich immer verlassen können.