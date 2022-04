Nach 127 Jahren verlassen die Mallersdorfer Schwestern Bad Wörishofen

Plus Bewegender Abschied von den Mallersdorfer Schwestern. Nun stellt sich die Frage nach der Zukunft der Kneipp’schen Kinderheilstätte in Bad Wörishofen.

In großer Dankbarkeit verabschiedete die Stadt Bad Wörishofen die Mallersdorfer Schwestern. Der Orden hat seit 1895 in der Kneippschen Kinderheilstätte gewirkt. Deren Zukunft wurde erneut zum Thema.