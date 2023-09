Bad Wörishofen

Nach Ärger in der Notunterkunft: Landratsamt verlegt Geflüchtete

Plus Mithilfe der Polizei hat das Landratsamt rund 40 Geflüchtete aus Bad Wörishofen nach Mindelheim verlegt. Landrat Eder nennt die Hindergründe.

Von Karin Donath

Eine größere Anzahl von Geflüchteten wurde aus der Notunterkunft Bad Wörishofen nach Mindelheim verlegt. Das Landratsamt bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion. Der Auslöser für die Maßnahme waren offenbar teils massive Streitigkeiten in der Unterkunft.

Landrat Alexander Eder bestätigte auf Nachfrage, dass am vergangenen Wochenende eine größere Anzahl von Personen aus Bad Wörishofen nach Mindelheim verlegt wurde. In der Notunterkunft in Bad Wörishofen seien derzeit etwa 400 Menschen untergebracht. Dort sei es immer wieder zu massiven Streitigkeiten und Beschwerden gekommen. Dabei habe sich nach Erkenntnissen des Sicherheitsdienstes der Unterkunft eine Gruppe von rund 60 Personen als Unruhestifter herauskristallisiert. Die Sorge sei gewachsen, dass die Streitigkeiten in der Unterkunft eskalieren könnten, teilt Eder mit. Daher habe man entschieden, die Gruppe so schnell wie möglich aufzuteilen.

