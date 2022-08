Nach dem Kurpark-Leuchten gibt es nun Bilder aus Hanf

Thomas Mogendorf zeigt in Bad Wörishofen eine sehenswerte Ausstellung seiner Arbeiten und ist am Samstag und Sonntag selbst vor Ort.

Die Essenz seines Schaffens seien die Hanf-Skizzen, sagt der Ausnahmekünstler, Bühnenbildner und Maler Thomas Mogendorf aus Kaltental-Frankenhofen im Ostallgäu. In Bad Wörishofen geht es vor allem um seine Bilder, für die er Hanffasern als malerische Ausgestaltung verwendet hat. Bekannt wurde er in der Kneippstadt aber als der Mann, der den Kurpark zum Leuchten brachte.

Mogendorfs Bilder sind sehr fein und müssen schnell in die lackierte Oberfläche der Leinwand aufgebracht werden, da der Lack schnell trocknet. Bekannt ist Cannabis vor allem als Rauschmittel. Die Pflanze ist aber wesentlich vielseitiger. Mogendorf hat die Hanffasern für seine Bilder entdeckt und begeistert damit die Betrachter in den Kunstwerken Bad Wörishofen.

Harald Bos, der stellvertretende Vorsitzende des Kunstvereins Bad Wörishofen, zitierte Beate Gräfin von Maldghem in seiner Laudatio über den Künstler: „… Es sind Bilder, die einen in eine andere Welt versetzen, die man nicht nur ansieht – in denen man lesen kann. Es sind Bilder mit Tiefe, die aus der Distanz betrachtet wirken, die nachdenklich, aber auch glücklich machen.“ Dass in den Bildern auch immer wieder die bühnenbildnerische Tätigkeit von Thomas Mogendorf durchscheint, ist eine besonders schöne Variante. So hat er unter anderem aus der Oper „Rheingold“ aus dem „Ring der Nibelungen“ von Richard Wagner den „Schwarzalb Alberich“ in Hanffasern „gemalt“. Ihm zur Seite hängen die Bilder der beiden Riesen Fasolt und Fafner. Diese Ausstellung hat jedoch noch viel mehr zu bieten. Modelle seiner Bühnenbilder faszinieren, vor allem wenn man sich die wahre Größe vorstellt.

Auch Mogendorfs Arbeiten am Theater sind zu sehen, hier ein Modell des Bühnenbildes zur Oper „Werther“ von Jules Massenet. Foto: Maria Schmid

Da ist das Reitpferd „Rosinante“ von „Don Quichote“ aus der Oper von Jules Massenet zu sehen, gefertigt aus feinem Messingdraht. Thomas Mogendorf erzählt: „Das Original war 2,90 Meter hoch. Der Darsteller im Theater Pforzheim musste auf eine Leiter steigen um auf seinem Pferd sitzen zu können.“ Bei der Zusammenstellung der Bilder zu seinen Entwürfen zu der Oper „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach wird deutlich, wie akribisch die Vorbereitungen gemalt werden mussten, damit Schreiner oder Schneider sich daran orientieren konnten. „Werthers“ Zerrissenheit aus der Oper von Jules Massenet wird durch das Bühnenbild deutlich, indem sich ein Teil der Konstruktion im Laufe des Stückes löst und schließlich ganz von der Bühne verschwindet. Es sind viele dieser Beispiele in der Ausstellung zu bewundern.

Auch ein bisschen Kurpark-Leuchten findet sich in der Ausstellung in Bad Wörishofen

Der Künstler sagt dazu: „Ich begreife – egal ob Schauspiel oder Musiktheater – Bühnenbild und Kostümbild als wesentliche Interpretationshilfe für einen Theaterabend.“ Die im Eingangsbereich der Kunstwerke hängenden Schirme erinnern an die bunt beleuchtete Illumination im Kurpark im vergangenen Jahr, die von Thomas Mogendorf konstruiert wurde. Zuletzt war Mogendorf von 2001 bis 2012 war Mogendorf Ausstattungsleiter am Theater Hof, 2013 am Theater Trier.

Die Ausstellung in den Kunstwerken (Stadionring, gegenüber Stadtwerke) ist jeweils Samstag und Sonntag bis zum 21. August zu sehen, immer von 14 bis 18 Uhr. Thomas Mogendorf ist selbst anwesend und beantwortet Fragen.